Vereadores terão R$ 225 mil para destinação de emendas impositivas

Foi dado início na última sessão ordinária a votação do orçamento de 2024 de Paranaíba com a destinação de 52 emendas impositivas, no total de R$ 225.370. A Lei prevê o limite de 1,2% da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Executivo Municipal, devendo a metade desse percentual ser destinada a ações de serviços públicos de saúde. A estimativa do orçamento de 2024 é de R$ 318 milhões, valor é R$ 6 milhões a mais que o orçamento de 2023.

Os vereadores Edmar Pires da Silva Junior, Fabiano Agi e Robson Resende apresentaram sete emendas cada um. Fernando Castro e Ronan Leal fizeram indicação de seis emendas, Gilson Santana apresentou cinco e Jair Fernandes e Lucio Antonio de Freitas , apresentaram quatro cada um. Paulo Borges Bevilaqua da Silva (Bodinho) três, Marcos Carenga, Keyne Queiroz, Andrew Robalinho da Silva Filho e Marco Antonio Benites, duas cada um.

Continue Lendo...

O montante será destinado a ações de serviços públicos de saúde, inclusive para custeio, e é vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais.

O documento foi encaminhado para o Executivo Municipal. Conforme o texto, a Câmara Municipal deverá receber duodécimo de R$ 11, 4 milhões. A pasta com a maior receita é Saúde, com previsão de R$ 74.689 milhões, já a Educação fica com R$ 25.011 milhões, mais R$ 42, 7 milhões do Fundeb. E, a Secretaria de Obras e Urbanismo deve contar com R$ 60, 5 milhões. Além das secretarias, há destinação de verbas para os Fundos Municipais.