Estadual começa neste fim de semana sem representante de Três Lagoas

O Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol 2025 começa neste final de semana, sem representante de Três Lagoas. O lançamento da competição foi realizado nesta semana em Campo Grande.

A edição deste ano é a 4º consecutiva sem um time representante de Três Lagoas na elite do futebol estadual. O Três Lagoas SC foi o último clube do município a disputar a competição, em 2021. A equipe terminou na lanterna do grupo, com sete derrotas e em oito jogos disputados, acabou sendo rebaixada para a série B do campeonato. Para este ano, a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) decidiu alterar o regulamento do torneio. A primeira fase agora será disputada em turno único, com as 10 equipes se enfrentando. Outra novidade é a premiação inédita de R$ 80 mil, que será dividida entre os finalistas.

Os dois primeiros colocados avançam direto para a fase semifinal. Os clubes que terminarem a primeira fase na 3º, 4º, 5º e 6º posições disputam as quartas-de-final. A fase de mata-mata terá jogos de ida e volta até a final.

A competição começa neste sábado (18), com três partidas. Às 15h, o Aquidauanense recebe o Ivinhema no estádio Noroeste. Na Capital, o estádio Jacques da Luz será o palco de rodada dupla: Operário x Águia Negra, às 16h, e Pantanal SAF x Dourados, às 20h.