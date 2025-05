Asfalto até Ponte do Guilhermão: Municípios goianos buscam asfalto da GO 164  até divisa de MS

Representantes de municípios localizados na região Sul de Goiás estão intensificando ações para garantir a pavimentação asfáltica da rodovia GO 164 no trecho de 67 km compreendido entre o município de Itaguaçu, até a ponte do “Guilhermão”, no rio Aporé, na divisa com Mato Grosso do Sul, no município de Paranaíba.

Na última segunda-feira (28), o Sindicato Rural de Paranaiguara e São Simão (GO) realizou o Encontro Regional para a Pavimentação da GO 164, reunindo lideranças políticas, representantes de classe, produtores rurais, autoridades e pessoas da comunidade goianas para debater o assunto.

O prefeito de Paranaiguara, Jose Carlos Barbosa- Barbosinha, durante o encontro em prol da pavimentação da GO-164, afirmou que será uma obra estratégica que conectará a produção agrícola do sudoeste goiano e do Mato Grosso do Sul à Ferrovia Norte-Sul e à hidrovia de São Simão.

Ele destacou a relevância econômica e turística do projeto, que beneficiará usinas, o escoamento de grãos, e ainda aproximará cidades de GO, MG e MS, reduzindo distâncias de até 200 kms. O prefeito Dr. Wallisson, de São Simão manifestou total apoio à causa, apontando a união entre o setor público e a iniciativa privada, como essencial para transformar esse sonho em realidade.