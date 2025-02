Paranaíba receberá quase R$ 9 mi em infraestrutura

Paranaíba será contemplada com um investimento significativo para a melhoria da infraestrutura urbana. O Governo do Estado, por meio da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) de quarta-feira (29) o aviso de lançamento de licitação para a quarta etapa da restauração funcional do pavimento em diversas ruas da cidade.

O investimento previsto é de R$ 8.979.888,79 e tem como objetivo garantir melhores condições de tráfego e segurança para a população, promovendo mais qualidade de vida para os moradores. Essa iniciativa faz parte de um conjunto de ações voltadas ao desenvolvimento urbano e à mobilidade, reforçando o compromisso estadual com os municípios sul-mato-grossenses.

O titular da Seilog (Secretaria de Infraestrutura e Logística), Guilherme Alcântara, ressaltou a importância dessas intervenções para a cidade. “Esses investimentos reforçam o compromisso do Governo do Estado em melhorar a infraestrutura urbana e garantir mais segurança e qualidade de vida para a população. Seguimos avançando com obras estruturantes que impactam diretamente a mobilidade e o crescimento das cidades”, afirmou.