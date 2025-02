Prefeitura contrata Ana Castela e Zé Neto e Cristiano para shows na cidade

Conforme o documento, o contrato firmado com a artista tem o prazo de seis meses, e o valor da apresentação da “boiadeira” será de R$ 800 mil. O show será realizado no Centro de Eventos Carnaíba, local tradicional das comemorações municipais.

A Prefeitura de Paranaíba oficializou a contratação da cantora Ana Castela para se apresentar no dia 3 de julho, durante as festividades do aniversário do município. A inexigibilidade de licitação referente ao show foi publicada nesta terça-feira (4) no Diário Oficial da Assomasul.

Além de Ana Castela, o município também contratou a dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano, que deverá subir ao palco no dia 4 de julho. A contratação foi publicada no Diário Oficial da Assomasul no dia 27 de janeiro, e o valor do show será de R$ 850 mil.

A programação de shows para o aniversário da cidade foi anunciada pelo prefeito Maycol Queiroz ainda em dezembro do ano passado. Caso todos os shows previstos se confirmem, o evento também contará com apresentações da banda de rock Raimundos e da dupla Guilherme e Santiago, que também deverão se apresentar no mês de julho no Carnaíba.