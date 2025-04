Depois de 40 anos, canalização do córrego Fazendinha tem continuidade

Chegam os “rachões” e leito do córrego recebe limpeza

A chegada dos “rachões” que serão usadas na continuidade da canalização do córrego Fazendinha foi comemorada pelo prefeito Maycol Queiroz nesta terça-feira. A empresa vencedora da licitação, a Noromix Concretos S.A, descarregou nos últimos dias, dezenas de caminhões com cargas dos rachões como são conhecidas, a pedra proveniente do britador primário, que é utilizada como base de pavimentação, terraplanagem e drenagem.

Na tarde de ontem uma máquina escavadeira já procedia a limpeza do leito do córrego Fazendinha que estava entulhada pelo assoreamento e matagal. Nos próximos dias, chegam os tubulões para o desvio do curso d água o começo das obras de concretagem .

O início das obras de continuidade da canalização do córrego Fazendinha é considerada uma vitória para o prefeito, após quase quarenta anos de conclusão do único trecho canalizado que corta a cidade

“É uma obra do meu coração. Desde que me tornei prefeito, há quatro anos, sempre acreditei que o canal na avenida Durval Rodrigues Lopes precisava de continuidade após quase 40 anos parado. Nós merecemos novos investimentos”, afirmou.

Ele detalhou as etapas enfrentadas até alcançar este momento. “Este assunto foi uma prioridade durante os quatro anos de gestão. Fiz várias visitas, agendei reuniões, levei o governador Reinaldo Azambuja até a ponte, levei o Riedel, e pagamos R$ 200 mil pelo projeto. Foi um processo demorado”, comentou.

Ele lembrou que foi um processo moroso, até a licitação da obra em dezembro do ano passado. “ Levou tempo para o Tribunal de Contas autorizar, um secretário foi substituído e não foi apenas o canal do Fazendinha que atrasou, outras obras estaduais também foram impactadas”, reconheceu.

O prefeito demonstrou satisfação pelo fato do processo licitatório tenha sido vencido por uma empresa idônea, capaz de executar o serviço dentro do prazo. “ Torcemos muito para que uma boa empreiteira fosse escolhida. É uma obra de quase R$ 19 milhões, então precisamos de um empreiteiro competente, com recursos financeiros próprios, que não dependa de aditivos e cumpra o cronograma”, ressaltou.

A continuidade da canalização vai impedir alagamentos e garantir valorização da área urbana