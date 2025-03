Senador Nelsinho reforça compromisso e destaca pedidos de investimentos

O senador Nelsinho Trad (PSD) esteve em Paranaíba para prestigiar o Carnaval e aproveitou a visita para ouvir as demandas do município. Em reunião na prefeitura, com a presença do prefeito, vice, vereadores e secretários, foram apresentados pedidos de recursos para melhorias na saúde, recapeamento de vias e canalização da cidade.

“Eles tiveram uma reunião comigo aqui na prefeitura e pediram recursos para que a gente possa organizar melhor a saúde de Paranaíba, fazer o recapeamento porque está chovendo e criando muitos buracos, e a obra de canalização. Então a gente vai levar os pedidos para Brasília para ver o que podemos liberar”, afirmou o senador.

Além das demandas municipais, Trad abordou a atual conjuntura internacional, ressaltando a importância do diálogo nas relações exteriores. Sobre a situação entre Estados Unidos e Ucrânia, o parlamentar destacou que “o entendimento e o diálogo são a melhor forma de pacificar as coisas e superar dificuldades”. Ele também enfatizou a longa relação diplomática entre Brasil e EUA, que já dura mais de 200 anos.