SUS garante prevenção, diagnóstico e tratamento

A tuberculose é uma doença causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, que atinge principalmente os pulmões, mas pode afetar outros órgãos do corpo. Entre os principais sintomas estão a tosse persistente por mais de três semanas, que pode ou não vir acompanhada de sangue, perda de peso repentina, sudorese noturna e febre. Em Paranaíba, a Secretaria Municipal de Saúde, através do Serviço Ambulatorial Especializado (SAE) e a Atenção Primária em Saúde (APS), em conjunto, buscam realizar ações que reforçam a importância do acesso à prevenção, e diagnóstico para tratamento, todos oferecidos gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

No SAE, o trabalho é coordenado pela dra. Bruna Rezende, onde atua com uma equipe multidisciplinar, com enfermeiro, psicólogo, farmacêutico e laboratorista, os quais atendem, ainda os municípios de Inocência, Cassilândia e Aparecida do Taboado. O endereço do SAE é Travessa Ceres, 80, próxima à rua Ladislau Garcia Gomes.

A enfermira Bianca Franciele de Oliveira, responsável pela vigilância epidemiológica, afirmou que os agentes comunitários de saúde em cada visita domiciliar, promovem a busca ativa por pessoas com sintomas e assegurou que o tratamento é garantido pelo SUS e recomendou a prevenção para evitar a propagação da doença