ESPORTE

Paranaíba dá a largada ao Circuito Movimente-se com 1ª corrida de rua em 2025

O calendário esportivo de Paranaíba começa com força total no dia 26 de janeiro, com a realização da 1ª Corrida de Rua do Circuito Movimente-se, que promete trazer um novo fôlego às atividades esportivas na região. O evento, organizado por Everton Duarte, será realizado no Espelho da Água e contará com percursos de 5 km […]