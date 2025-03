Revisão do Plano Diretor de Três Lagoas gera divergências

O prefeito de Três Lagoas, Cassiano Maia, já declarou que a revisão do Plano Diretor será uma das prioridades de sua gestão, com previsão de conclusão no primeiro semestre de 2025. Essa atualização é considerada essencial para destravar o crescimento urbano e corrigir entraves impostos pela legislação atual. O Plano Diretor é uma das principais […]